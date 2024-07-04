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Челябинские приставы отправили на фронт автомобили, конфискованные за пьяную езду

Челябинские приставы отправили на фронт автомобили, конфискованные за пьяную езду

Три легковушки, не послуживших должным образом бывшим владельцам, пригодятся на передовой.Автомобили, конфискованные в пользу государства у пьяных водителей, послужат на фронте.

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