Для ветеранов СВО откроют новый центр реабилитации

ГАТЧИНА, 16 апреля, ФедералПресс. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Ленинградской области и ведущим предприятием медицинской промышленности и реабилитации АО «ЦИТО».
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