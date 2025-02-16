«КП»: Астероид Бенну: угроза, которая становится все реальнее Ирэн ОрлонскаяУчёные, следящие за астероидом Бенну, сообщили о том, что этот небесный объект преодолел новую критическую отметку, что привело к увеличению вероятности его столкновения с Землёй.