Обвиняемый в промышленном шпионаже сотрудник ASML перешел в Huawei

Бывший сотрудник нидерландского производителя литографического оборудования для микроэлектронной промышленности ASML Holding NV, которого компания обвинила в краже секретных данных, перешёл работать в Huawei Technologies.
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