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ВАРПЭ: Британия признала зависимость от российской рыбы

ВАРПЭ: Британия признала зависимость от российской рыбы

Власти Великобритании признали зависимость от российской рыбы путем отказа от новых пошлин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).

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