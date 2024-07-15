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Старт первого отборочного «бассейна» в «Школе 21» для жителей Анадыря

Старт первого отборочного «бассейна» в «Школе 21» для жителей Анадыря

В московском кампусе «Школы 21» стартовал первый отборочный «бассейн» для участников из Анадыря. Обучению дали старт президент и председатель правления Сбера Герман Греф, а также губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

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