Мэр Екатеринбурга недоволен олигархом: легендарный завод пришел в запустение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля, ФедералПресс. Архитекторы обратили внимание мэра Екатеринбурга Алексея Орлова на плачевное состояние зданий Верх-Исетского завода, подконтрольного группе НЛМК олигарха Владимира Лисина.
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