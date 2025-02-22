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Царьград

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    Гнать их из Европы надо.Какие зарплаты,эти твари сбили боинн с гражданами Европы!Украине предрекли...

Медведев спрогнозировал финал для Украины – "на коленях перед США и с поцелуями"

Медведев спрогнозировал финал для Украины – "на коленях перед США и с поцелуями"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после изменения риторики США у Украины остаётся два пути: один из них - пойти на уступки Вашингтону, провести выборы и готовиться к капитуляции.

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Комментарии
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Осина
Честно говоря, это Москва встала перед Вашингтоном на колене, согласившись на все го условия. Украину американцы вообще в расчёт не брали. Принуждение как ни странно это звучит, было к России. В Кремле согласились неофициально и негласно приостановить денацификацию и демилитаризацию Украины и сесть за стол переговоров.
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