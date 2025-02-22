Медведев спрогнозировал финал для Украины – "на коленях перед США и с поцелуями"

Осина

Честно говоря, это Москва встала перед Вашингтоном на колене, согласившись на все го условия. Украину американцы вообще в расчёт не брали. Принуждение как ни странно это звучит, было к России. В Кремле согласились неофициально и негласно приостановить денацификацию и демилитаризацию Украины и сесть за стол переговоров.