Итоги ветеринарного надзора на границе и транспорте за минувшую неделю

С 22 по 26 января 2024 года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при отгрузке на экспорт с территории Тверской и Ярославской областей досмотрена одна автомашина, общий вес грузов составил 28 т.