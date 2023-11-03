День народного единства Этот день воинской славы РФ установили в 2004 году Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России».
День 4 ноября в истории
Комментарии
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А
Александр24
4 ноября - мёртвый праздник. Стопку, конечно, нальём, но за Казанскую. А основным праздником для нас, старшего поколения, так и остался день 7- ноября - День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Советская власть дала нам ВСЁ! (Особенно человеку простого рабоче-крестьянского происхождения).
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