День 4 ноября в истории

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Александр24

4 ноября - мёртвый праздник. Стопку, конечно, нальём, но за Казанскую. А основным праздником для нас, старшего поколения, так и остался день 7- ноября - День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Советская власть дала нам ВСЁ! (Особенно человеку простого рабоче-крестьянского происхождения).