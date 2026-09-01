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«Осознал, кто друг, а кто враг»: молодые участники СВО объяснили свой выбор

«Осознал, кто друг, а кто враг»: молодые участники СВО объяснили свой выбор

Основу подразделений в зоне СВО составляют молодые люди. Среди них — Герои России и кавалеры ордена Мужества, которым от 18 до 30 лет.

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