"То, что вы съели совсем немножко - это иллюзия": Мясников опроверг пять популярных мифов о здоровом питании

Известный врач и телеведущий Александр Мясников опроверг пять популярных мифов о здоровом питании и развенчал маркетинговые ходы различных компанийМиф первый: Хлебцы менее калорийны, чем обычный хлеб На самом деле всё наоборот.
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