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"Помогаем жить полноценно". В Алтайском крае выбрали лучших помощников по уходу

"Помогаем жить полноценно". В Алтайском крае выбрали лучших помощников по уходу

Конкурс профессионального мастерства ежегодно организует краевое Минсоцзащиты В Министерстве социальной защиты Алтайского края подвели итоги конкурса "Лучший помощник по уходу", который в этом году прошел на базе Тальменского дома социального обслуживания.

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