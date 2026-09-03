"Помогаем жить полноценно". В Алтайском крае выбрали лучших помощников по уходу

Конкурс профессионального мастерства ежегодно организует краевое Минсоцзащиты В Министерстве социальной защиты Алтайского края подвели итоги конкурса "Лучший помощник по уходу", который в этом году прошел на базе Тальменского дома социального обслуживания.
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