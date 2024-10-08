Доработки и модернизации ЗРПК «Панцирь-С1» ЗРПК «Панцирь-С1»Российская оборонная промышленность продолжает серийное производство зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».
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Доработки и модернизации ЗРПК «Панцирь-С1» ЗРПК «Панцирь-С1»Российская оборонная промышленность продолжает серийное производство зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».
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