Зеленский ответил на предложение Путина о прямых переговорах

Владимир Самборский

А зачем это надо хохлам? Ведь переговоры могут длиться очень долго и без результата (Европе-то война нужна! Они только сейчас ВДРУГ заявили о долгом перемирии). И в результате - ничего! А хохлы будут дальше нас бомбить, а Запад - это отрицать и т.д. Вариант "ни тебе, ни матери"!