Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина о начале прямых переговоров, заявив, что Киев готов к диалогу только при одном условии — полном прекращении огня с 12 мая.
Зеленский ответил на предложение Путина о прямых переговорах
Комментарии
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Владимир Самборский
А зачем это надо хохлам? Ведь переговоры могут длиться очень долго и без результата (Европе-то война нужна! Они только сейчас ВДРУГ заявили о долгом перемирии). И в результате - ничего! А хохлы будут дальше нас бомбить, а Запад - это отрицать и т.д. Вариант "ни тебе, ни матери"!
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