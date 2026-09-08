Название сериала: Один литр слез Оригинальное название: Bir Litre Gözyasi / Страна: Турция Жанр: драма Год: 2018 Всего серий: 15 Всего сезонов: 1 Качество: WEB-DLRip 720p Перевод: Анастасия Гайдаржи Актеры: Мирай Данер;Толга Текин;Мерт Языджыоглу;Полат Билгин;Мехмет Айкач;Хелин Кандемир;Санем Челик;Эрдал Билинген;Гонджагюль Сунар;Nur Berfin Çiroglu Режисеры: Çagil Nurhak Aydogdu;Серхан Сахин;Бюлент Исбилен;Yasin Çetin Продюсеры: Фатих Аксой;Фарук Байхан;Селале Баскиджи Рейтинг […] Сообщение Один литр слез / Bir Litre Gözyasi турецкий сериал 2018 появились сначала на Турецкие сериалы на русском языке.