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Индийский стартап открыл новый метод нуклеосинтеза

Индийский стартап открыл новый метод нуклеосинтеза

Нуклеосинтез обычно требует экстремально высоких температур и плотностей — такие условия возникают внутри звезд и при взрывах небесных объектов, когда мощные ударные волны создают интенсивные потоки нейтрино и нейтронов.

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