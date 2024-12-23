Воровской круг: по делу о хищении земель Сочинского нацпарка задержаны новые фигуранты

Воровской круг: по делу о хищении земель Сочинского нацпарка задержаны новые фигурантыПо уголовному делу, возбужденному ранее против участников организованной преступной группы, похитившей особо ценные земельные участки Сочинского национального парка, задержаны новые фигуранты.
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