Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на тот факт, что политическое руководство нацистского киевского руководства способно противодействовать выборному процессу в подотчётном ему регионе.
Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на тот факт, что политическое руководство нацистского киевского руководства способно противодействовать выборному процессу в подотчётном ему регионе.
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