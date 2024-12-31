Первая жена Тиммы раскрыла, как сын попрощался с ушедшим баскетболистом: “Мы положили папе с собой пряники-ангелочки”

В день, когда не стало Яниса Тиммы, новость стала ударом для всей страны. Особенно пребывали в замешательстве первая супруга баскетболиста и его последующая Любовь Анна Седокова, которые не знали, как рассказать детям о том, что папы больше нет.
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