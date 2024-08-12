Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эйфория скоро пройдет. Мы снова останемся ни с чем – полковник СБУ

Эйфория скоро пройдет. Мы снова останемся ни с чем – полковник СБУ

Украина сейчас в третий раз получила шанс начать переговоры с Россией на выгодных для себя условиях. Но в верхах царит эйфория от Курского наступления, и эта возможность будет снова упущена.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...Украина сейчас в третий раз получила шанс начать переговоры с Россией на выгодных для себя условиях...&quot; Условия-то не выгодные для Украины, а позорные. Ни один нормальный человек, ни один честный человек, ни один порядочный человек не назовёт выгодой убийства мирных граждан. Пока что выгоду получают только мародёры, грабящие опустевшие дома. Да только попользоваться награбленным добром этим мразям не доведётся. Пусть горит земля под их ногами, все в эту землю полягут.
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