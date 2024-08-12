Эйфория скоро пройдет. Мы снова останемся ни с чем – полковник СБУ

НП

Наталья Павлова

"...Украина сейчас в третий раз получила шанс начать переговоры с Россией на выгодных для себя условиях..." Условия-то не выгодные для Украины, а позорные. Ни один нормальный человек, ни один честный человек, ни один порядочный человек не назовёт выгодой убийства мирных граждан. Пока что выгоду получают только мародёры, грабящие опустевшие дома. Да только попользоваться награбленным добром этим мразям не доведётся. Пусть горит земля под их ногами, все в эту землю полягут.