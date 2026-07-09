Почему в Анкаре заговорили о военных заводах? Встреча в турецкой столице 7-8 июля запомнилась не столько политическими заявлениями, сколько экономическими анонсами.
Конец иллюзий. Европа и США вооружаются до зубов. России пора взглянуть правде в глаза
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Тимошенко
Странные люди! Вы должны понимать что нападки не прекратятся. США сейчас действуют по плану - заставили Европу вооружаться, тратить больше денег на оружие. Все это идет в рамках предыдущей деятельности Байдена. Считаете что Трамп такой милый и за мир во всем мире? Ошибаетесь - он развернется на войну с Россией. Это и есть самый главный план!
Ответить
4 н.
Misha Glusch
В СССР было более 40 тыс боеголовок и запад был спокоен...
Ответить
4 н.
С С
Да мы, холопы, иллюзий не испытывали никогда, т.к. этот мир чувствовали своей шкурой. А заблуждались вечные верхи. Хотя и сейчас им верить - себя не уважать. Мы гоним на Трампа, мол шарахается из стороны в сторону. А у нас этого нет? Всё никак не расстанемся с животным желанием понравиться западлючим. Их надо просто бить. А зона безопасности для России должна начинаться от Бискайского залива на западе.
Ответить
4 н.
Свежие комментарии