Конец иллюзий. Европа и США вооружаются до зубов. России пора взглянуть правде в глаза

Странные люди! Вы должны понимать что нападки не прекратятся. США сейчас действуют по плану - заставили Европу вооружаться, тратить больше денег на оружие. Все это идет в рамках предыдущей деятельности Байдена. Считаете что Трамп такой милый и за мир во всем мире? Ошибаетесь - он развернется на войну с Россией. Это и есть самый главный план!

С С

Да мы, холопы, иллюзий не испытывали никогда, т.к. этот мир чувствовали своей шкурой. А заблуждались вечные верхи. Хотя и сейчас им верить - себя не уважать. Мы гоним на Трампа, мол шарахается из стороны в сторону. А у нас этого нет? Всё никак не расстанемся с животным желанием понравиться западлючим. Их надо просто бить. А зона безопасности для России должна начинаться от Бискайского залива на западе.