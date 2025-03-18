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Дмитрий Джангиров: Кто правит США? Избранные политики или теневая сеть?

Дмитрий Джангиров: Кто правит США? Избранные политики или теневая сеть?

Что, если демократия в США — лишь иллюзия, а реальная власть сосредоточена в руках невидимой сети влиятельных групп? Почему даже харизматичные лидеры вроде Трампа бессильны перед системой? И как эксперты, которых мы считаем нейтральными, превратились в инструмент манипуляции? Анализируя высказывания политолога Дмитрия Джангирова, погружаемся в закулисные механизмы власти.

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