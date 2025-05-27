Шимпанзе передали сообщение, бросая камни в дерево

Коммуникации приматов посвящены многие современные исследования. Например, у шимпанзе обнаружили «слова», напоминающие человеческую лексику, а бонобо оказались способны симпатизировать членам чужого клана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии