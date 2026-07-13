Финал женского Уимблдона, бой Гассиева, Лига наций и футбол

Не только о футболе

Мощное 11 июля: возвращение Первой лиги, московское дерби, Пушкарёва против Сунь, а также Япония — Турция в волейболе! Следите с нами! ✅ 🏐 11:30: Канада — Италия, Лига наций (ж), предварительный этап — 2:3 (25:23, 29:27, 23:25, 23:25, 5:15) Лига наций (ж) .