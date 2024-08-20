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Комбат Ходаковский уходит. Сообщение с двойным дном: про войну, Белоусова, мигрантов и оппозицию

Комбат Ходаковский уходит. Сообщение с двойным дном: про войну, Белоусова, мигрантов и оппозицию

Сегодня 7,9K прочитали Комбат больше не сможет делиться с нами своими мыслями. Александр Ходаковский заявил, что временно приостанавливает публикацию постов в своем Telegram-канале на полмиллиона подписчиков.

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