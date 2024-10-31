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Закон, порядок, государство

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Морские пехотинцы Черноморского флота группировки войск «Север» показали сожженную в Беловском районе Курской области технику ВСУ

Морские пехотинцы Черноморского флота группировки войск «Север» показали сожженную в Беловском районе Курской области технику ВСУ

В ходе боя в Беловском районе военнослужащие уничтожили несколько бронетранспортеров с личным составом ВСУ, а на отбитых позициях заполучили различные образцы вооружения западного производства.

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