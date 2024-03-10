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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Кьюбан о формате «США против остального мира» на Матче всех звезд: «Это не сработает и превратится в кровавую баню»

«Это не сработает и превратится в кровавую баню», – заявил Марк Кьюбан перед матчем с «Майами». Идея проведения Матча всех звезд в формате «США против остального мира» вызывает различную реакцию в лиге.

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