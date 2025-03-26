У Анастасии Волочковой заподозрили болезнь мозга

Анастасия Волочкова, российская балерина, снова в центре внимания общественности. С эпатажной Анастасией Волочковой продолжают происходить неоднозначные события, которые вызывают широкий резонанс и обсуждение в СМИ.
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