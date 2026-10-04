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Дмитриев заявил, что Европе для выживания необходима российская энергия

Дмитриев заявил, что Европе для выживания необходима российская энергия

Европейские страны нуждаются в российских энергоносителях для выживания. Об этом написал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X .

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