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Игдисамов — второй тренер ЦСКА после Газзаева, выигравший три первых матча в РПЛ после назначения

Игдисамов — второй тренер ЦСКА после Газзаева, выигравший три первых матча в РПЛ после назначения

В пятницу, 24 июля, ЦСКА обыграл «Балтику» (2:1) в матче первого тура российской Премьер-лиги (РПЛ).В пятницу, 24 июля, ЦСКА обыграл «Балтику» (2:1) в матче первого тура российской Премьер-лиги (РПЛ).

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