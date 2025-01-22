Символические моменты инаугурации Трампа

У нас в России – собственная повестка. Нам, конечно, важнее свои проблемы, чем американские выборы. Однако выборы в такой сверхдержаве, как США, оказывают влияние на весь мир, поэтому инаугурация президента Дональда Трампа, в которой заложены знаки и намеки на его будущие действия, заслуживает пристального рассмотрения.
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