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Норвегия спешит на помощь немецким «Леопардам»

Норвегия спешит на помощь немецким «Леопардам»

Норвегия договорилась с Германией о сборке десятков танков Leopard 2 самой современной модификации. Этого будет достаточно для создания тяжелой механизированной бригады в соответствии с требованиями НАТО.

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