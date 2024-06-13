Норвегия спешит на помощь немецким «Леопардам»

Норвегия договорилась с Германией о сборке десятков танков Leopard 2 самой современной модификации. Этого будет достаточно для создания тяжелой механизированной бригады в соответствии с требованиями НАТО.
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