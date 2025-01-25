Молодые добровольцы из Петербурга начинают экологическую миссию в Анапе

Санкт-Петербургское отделение организации «Гуманитарный добровольческий корпус» запускает экологическую миссию в Анапе и срочно приглашает людей, желающих помочь Черному морю Гуманитарный добровольческий корпус организует доставку добровольцев железнодорожным транспортом до места назначения.
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