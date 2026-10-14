Экономист Анфиногенов: магазины у дома отбирают покупателей у гипермаркетов

Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов выразил мнение, что гипермаркеты теряют покупателей из-за популярности магазинов у дома, предлагающих более компактный ассортимент товаров.
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