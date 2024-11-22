«НАТО получает зеркальный ответ»: политологи – об обращении Путина и «Орешнике»

Выступление президента России Владимира Путина, в котором он заявил об ударе по заводу в Днепропетровске новой ракетой «Орешник», позволяет экспертам предположить, как будет дальше действовать Россия; политологи уже сделали первые выводы.
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