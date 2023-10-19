Пьяные юноши устроили гонки по встречной полосе КАД

До задержания девушка в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП и врезалась в ограждения. Двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения устроили путешествие по трассам Петербурга с превышением скорости.
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