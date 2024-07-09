За прошедшие сутки в области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий

В Фурманове в 09-00 в Социалистическом проезде 60-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил наезд на 43-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии