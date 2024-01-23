Что там у китайцев: новинки из КНР

Китай стал крупнейшим экспортёром автомобилей, и в этом ему серьёзно помогла наша страна. Продукция компаний из КНР остаётся едва ли не единственным вариантом для россиян, желающих приобрести новую иномарку.
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