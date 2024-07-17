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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-форвард «Барыса» Оберг вернулся в Швейцарию. Он один из 4 шведов, игравших в КХЛ в прошлом сезоне

30-летний швед подписал контракт с «Рапперсвилем» (на год с опцией продления), за который уже выступал в сезоне-2022/23.

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