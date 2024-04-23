Россиянам рассказали о ценах на отдых в Стамбуле на майские праздники

Традиционно среди россиян вырос спрос на туры в Стамбул на период майских праздников. Благодаря конкуренции авиакомпаний, туры в этот город в этом году стоят почти так же, как в прошлом: билеты подешевели, а отели подняли цены совсем немного, сообщает АТОР.