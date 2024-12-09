Селедка под шубой подорожала до 263 рублей

В 2024 году стоимость приготовления традиционных новогодних салатов значительно подорожала. Сообщается, что затраты на «селедку под шубой» для четырех человек достигли 263 рублей, что на 13% больше, чем годом ранее.
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