50-летняя Олеся Железняк превратилась в лесную нимфу с зелеными волосами: «Я не сошла с ума»

Актриса предстала перед публикой с необычным цветом волос. Звезда предстала с прической, как у обитательницы леса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Браки с эмигрантками, флирт с Натальей Фатеевой и интрижка с мексиканкой. Тайны Юрия Антонова
- Страницу мужа Ирины Пинчук взломали мошенники: они публикуют интимные переписки и фото блогера
- «Я дернулась, ощутив, что он стоит рядом»: слезы вдовы и послание от Алибасова на вечере памяти Владимира Левкина
Свежие комментарии