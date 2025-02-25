«Самая вкусная курочка в мире»: Мизулина приготовила ужин для SHAMAN

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина продолжают заигрывать с поклонниками, намекая на более чем близкие отношения, несмотря на отсутствие официальных подтверждений.