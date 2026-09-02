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Царьград

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Ozon увеличил инвестиции в скидки для более 10 миллионов покупателей

Ozon увеличил инвестиции в скидки для более 10 миллионов покупателей

Более 10 миллионов человек выбрали Ozon для покупок школьных товаров в августе 2026 года. Спрос на школьный ассортимент вырос в 2,3 раза, а число продавцов, участвующих в акциях, увеличилось в 1,5 раза.

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