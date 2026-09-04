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Пункт-А

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Астраханское «Динамо»: замах на топ-8 похож на чудо

Астраханское «Динамо»: замах на топ-8 похож на чудо

Наш мужской гандбольный клуб устроил серьезную ротацию, но о результате думает позже. В минувшее воскресенье в стране стартовал очередной чемпионат России среди мужских клубов Суперлиги.

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