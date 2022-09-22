Байден снова заблудился на сцене и протягивал руки в пустоту

Очередной конфуз случился с президентом США во время его выступления на конференции Глобального фонда по борьбе с ВИЧАмериканский лидер Джо Байден после его выступления на конференции Глобального фонда по борьбе с ВИЧ вновь потерялся на сцене.
Очередной конфуз случился с президентом США во время его выступления на конференции Глобального фонда по борьбе с ВИЧАмериканский лидер Джо Байден после его выступления на конференции Глобального фонда по борьбе с ВИЧ вновь потерялся на сцене.
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