Daily Storm

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Байден снова заблудился на сцене и протягивал руки в пустоту

Байден снова заблудился на сцене и протягивал руки в пустоту

Очередной конфуз случился с президентом США во время его выступления на конференции Глобального фонда по борьбе с ВИЧАмериканский лидер Джо Байден после его выступления на конференции Глобального фонда по борьбе с ВИЧ вновь потерялся на сцене.

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