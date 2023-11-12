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Песков: Зеленский отчаянно обещает наступление ВСУ из-за усталости Запада

Песков: Зеленский отчаянно обещает наступление ВСУ из-за усталости Запада

Президент Украины Владимир Зеленский выступает с обещаниями нового наступления ВСУ и делает это столь отчаянно, потому что на Западе продолжает нарастать усталость от Киева, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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