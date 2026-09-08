Celine и Reebok возвращают культовые кроссовки 1982 года — теперь в восьми цветах

У Celine появился новый способ соединить Париж и американскую спортивную культуру — через кроссовки. Французский дом представил первую крупную коллаборацию креативного директора Майкла Райдера с Reebok, переосмыслив культовую модель Freestyle Lo 1982 года.
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Классно у меня похожие кроссы Puma завалялись.