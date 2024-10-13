Авиакомпании, чей Ан-3 потерпел крушение, объявляли предостережения в 2022 году

t.me/МЧС Республики Саха (Якутия) Как стало известно РЕН ТВ, несколько предостережений, в том числе из-за непредоставления паспортов обеспечения транспортной безопасности в Росавиацию, после проверок были объявлены Генпрокуратурой в 2022 году авиакомпании "Борус", чей самолет Ан-3 потерпел крушение в Якутии.
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